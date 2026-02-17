MiFID II Wertpapierfirma. PSD 2 Zahlungsinstitut.Lizenz einsehen
Werde Teil der Kryptobewegung
Investiere in Bitcoin, Ethereum, Polkadot und viele mehr – schnell, sicher und rund um die Uhr.
Vollständig AML5-konform. In Offline-Wallets sicher verwahrte Bestände.Mehr erfahren
Ausgezeichnete Bewertungen auf Trustpilot. Mehr als 7 Millionen zufriedene Nutzer.Rezensionen lesen
Krypto-Assets sind sehr volatil. Bitte sei dir bewusst, dass du einen Teil oder deine gesamte Investition verlieren kannst. Investiere nur so viel, wie du dir leisten kannst, zu verlieren. Eine detaillierte Übersicht über die Risiken findest du in unseren Risikohinweisen.
Investiere ab nur 1 €
Kaufe Teile von Bitcoin. Investiere in die Coins und Token deiner Wahl ab nur 1 €.
Die vergangenen Wertentwicklungen sind fiktiv, dienen zu illustrativen Zwecken und sind kein Hinweis auf zukünftige Wertentwicklung.
Verwende deine Kryptos wie Bargeld
Verwende deine Bitpanda Card, um überall mit Krypto, Edelmetallen und anderen digitalen Assets zu zahlen.
Verfolge den Kryptomarkt
Behalte mithilfe gezielter Benachrichtigungen den Überblick über Preisentwicklungen, erstelle Preisalarme oder hodle so lange du möchtest.
Alles in deiner Bitpanda App
Investiere in Kryptowährungen, Edelmetalle und Aktien & ETFs – alles in nur einer einzigen App.App holen
Investiere, so wie du willst
Tausche deine Kryptowährungen ganz einfach gegen Aktien & ETFs, Edelmetalle und andere Bitpanda Assets.Jetzt loslegen
Erstelle einen Sparplan
Erstelle wiederkehrende tägliche, wöchentliche oder monatliche Zahlungen und investiere über einen bestimmten Zeitraum in deine liebsten digitalen Assets.Sparplan erstellen
Mehr Geld in deinem Portfolio
0% Ein- und Auszahlungsgebühren – gültig für alle Währungen und Zahlungsmethoden.Jetzt einzahlen
Beginne deine Reise zur finanziellen Unabhängigkeit bei Bitpanda.
Mach's wie 7 Millionen Bitpanda Nutzer vor dir
Lege innerhalb nur weniger Minuten los
1. Registrieren
Erstelle dein kostenloses Bitpanda Konto.
2. Verifizieren
Bestätige deine Identität mit einem unserer zuverlässigen Partner.
3. Einzahlen
Verwende unsere verfügbaren Zahlungsoptionen, um Guthaben sicher einzuzahlen.
4.Traden
Schon geht's los! Kaufe, verkaufe und tausche über 3.000 digitale Assets rund um die Uhr.